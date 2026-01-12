Benevento, Carfora: "Spero di rimanere, sono contento di essere giallorosso" Le parole dell'attaccante: "A Caserta punto positivo, qualche mese fa non l'avremmo vinta"

Ospite di Ottogol, Lorenzo Carfora ha commentato il pari rimediato a Caserta: "La Casertana è una squadra davvero forte, poi in casa loro in tanti faranno fatica perché è un collettivo solido. Abbiamo fatto bene, non siamo riusciti a trovare il guizzo vincente, ma non era affatto semplice. Stiamo crescendo tanto, qualche mese fa non sarebbe finita allo stesso modo. È un punto che ci portiamo a casa, è guadagnato e che alla fine ti ritrovi. Per me abbiamo fatto una grande partita. Mi ha ricordato la partita di Cava, è stata una partita sporca dove ci è mancato lo spunto fortunato, come accaduto al Lamberti con Simonetti". Carfora ha poi proseguito sulla sua esperienza in giallorosso: "Quando non giochi non è mai bello, soprattutto quando sei giovane: è come se ti spezzassero le ali. Ma quando ti alleni con calciatori forti e con allenatori preparati, è sicuramente un'altra storia. Sono sempre stato bene, sono contento di stare qua. Spero di continuare con loro fino alla fine. Questo è un gruppo importante, mi hanno messo subito a mio agio, dandomi consigli. Stiamo benissimo insieme".