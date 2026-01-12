Sanità: caos pronto soccorso a Benevento i sindaci si mobilitano Incontro a Pontelandolfo per sollecitare un intervento urgente di management e Regione

Affrontare e risolvere i problemi che negano l'assistenza sanitaria ai cittadini sanniti, in particolare nel settore dell'emergenza ospedaliera.

E' il monito di una ventina di sindaci sanniti che, su impulso della fascia tricolore Valerio Testa, si sono confrontati a Pontelandolfo dopo le criticità registrate al pronto soccorso dell'ospedale San Pio di Benevento con il caso limite di una paziente oncologica che ha trascorso quasi dieci giorni in barella.

“Ho voluto fortemente questo incontro da sindaco, da medico ma soprattutto da cittadino – esordisce Testa – perchè la situazione del pronto soccorso del San Pio ha raggiunto ormai livelli insopportabili, insostenibili ed è necessario e doveroso da parte di tutti mettere in campo ogni sforzo per superare questa situazione e trovare una soluzione definitiva”.

Assente Mastella. Testa "la buona politica nasce dappertutto"

Sovraffollamento e potenziamento della medicina territoriale le prime criticità da affrontare e aggiunge “la carenza del personale medico rappresenta sicuramente una priorità ma c'è anche la necessità di aumentare il numero dei posti letto nei reparti per cui penso che vada rivista nel complesso tutta la rete dell'emergenza-urgenza della nostra provincia per uscire da questa situazione critica”. Annuncia la richiesta di un incontro con il management del San Pio e sull'assenza del sindaco Mastella che ha disertato l'iniziativa parlando di “incontri evanescenti perché fuori dai circuiti istituzionali” commenta “Speravo nella sua partecipazione, la buona politica può nascere dappertutto”.

Pronti a scendere in piazza per i cittadini

Presenti invece con i primi cittadini i rappresentanti degli ordini sanitari, i sindacati e la deputazione parlamentare e regionale sannita. Il consigliere regionale Fernando Errico sottolinea che "resta ancora inevasa la richiesta di un incontro con la dg del San Pio e continuo a ricevere sollecitazioni di difficoltà e caos al pronto soccorso".

Per l'emblematico caso dell'ospedale di Sant'Alfonso Maria de' Liguori di Sant'Agata de' Goti, con il pronto soccorso aperto solo dalle 8 alle 18, il sindaco Giovannina Piccoli spiega “Abbiamo nelle ultime ore scritto al Governatore Fico, cerchiamo il dialogo istituzionale convinti della sua utilità ma siamo pronti a scendere nuovamente in piazza per tutelare il diritto alla salute dei cittadini”.

E il presidente dell'Ordine dei medici di Benevento, Luca Milano ribadisce “Non abbiamo bisogno di demagogia, dobbiamo avere tutti un unico interesse: risollevare la sanità del Sannio, serve un lavoro congiunto e dunque rivolgo il mio invito a tutte le forze politiche di superare le barriere partitiche, perché la salute non ha colore”.