Ancora due vittime nei reparti Covid del San Pio di Benevento Dopo il 52enne, San Salvatore piange anche una 81enne. Non ce l'ha fatta un 74enne di Benevento

Si aggiorna, purtroppo puntualmente e quotidianamente il bollettino delle persone decedute nei reparti covid del San Pio di Benevento. Due i decessi registrati dal tardo pomeriggio di ieri a oggi alle 15. San Salvatore Telesino piange ancora un'altra vittima dopo il 52enne, dipendente del comune di Puglianello morto ieri. Si tratta di una donna di 81anni trasferita dal paese della Valle Telesina al Rummo alcuni giorni fa e che purtroppo nelle ultime ore non ce l'ha fatta a vincere la battaglia contro il coronavirus. L'altra vittima è invece un 74enne di Benevento. Sono attualmente 101 le vittime covid registrate nell'ospedale di Benevento dall'inizio della Pandemia. Quattro i pazienti dimessi nelle ultime ore. Ad oggi per fortuna è sceso a 109 il numero dei degenti nei reparti dedicati al Covid. Di questi 10 sono in terapia intensiva, 14 in sub intensiva pneumologica, 23 in Malattie infettive, 45 i ricoverati in medicina interna, 10 in Medicina d'Urgenza e 7 trattenuti nell'area covid del pronto soccorso.