Scelta Dad o in presenza, Mastella risponde ai genitori "A cuore la serenità delle famiglie e ancor più dei bambini ma la decisione non del Comune"

“In merito alla richiesta avanzata da alcuni genitori, di poter liberamente optare per la DAD o per la per la didattica in presenza, va innanzitutto chiarito che le scelte didattiche non sono di competenza del Sindaco, il quale, tuttavia, ha molto a cuore la serenità delle famiglie e ancor più dei bambini". Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella risponde ai tanti genitori firmatari di una lettera inviata al sindaco affinchè nelle sedi competenti facesse arrivare la richiesta per una libera scelta tra didattica a distanza, la cosiddetta dad e quella in presenza.

"L’Amministrazione Comunale - spiega Mastella - è intervenuta sugli spazi scolastici, per adeguarli alle nuove norme sanitarie, cerca di supportare in vari modi le scuole e le famiglie, provvedendo a distribuire, ogni volta che è possibile, strumenti di connessione digitale, assicura il servizio di ristorazione scolastica (sebbene non nelle condizioni numeriche ideali), monitora giorno per giorno la situazione nelle scuole e mantiene un contatto diretto con l’Unità Sanitaria Locale che, a sua volta, ha offerto a tutti i genitori, agli insegnanti ed a tutti gli alunni, per i quali era prevista la riapertura delle scuole, la possibilità di sottoporsi ad uno screening di rilevazione dei contagi.

I bambini devono sempre essere posti al centro delle nostre riflessioni e come Sindaco, insieme all’Assessora all’Istruzione ed a tutta la Giunta, ritengo che vada prestata loro la massima attenzione. Sono sicuro che ciascuno cercherà di fare del proprio meglio per assicurare la continuità del loro percorso educativo, supportandolo nelle forme e nei modi più adeguati alle varie esigenze. L’Amministrazione Comunale si rende pienamente disponibile all’ascolto delle diverse necessità e, nei limiti del possibile, alla risoluzione dei problemi.

Sappiamo - conclude Mastella - che le scuole sono luoghi ben controllati e sicuri, ma comprendiamo bene le preoccupazioni dei genitori e siamo certi che con disponibilità da una parte e dall’altra, con l’osservanza di comportamenti igienici corretti, con il rispetto di tutte le esigenze e, soprattutto, con il buon senso, l’intera comunità scolastica riuscirà a riprendere con maggior serenità le proprie attività didattiche”.