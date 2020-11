Giunta acquista mille saturimetri e delibera sconti società Terza rata Tari a Benevento prorogata al 28 febbraio per aziende penalizzate da Covid

La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, questa mattina, ha dato il via libera all’acquisto di un numero massimo di 1000 saturimetri, atti a monitorare, in caso di necessità, l’ossigenazione dei pazienti positivi al Covid-19 e di quelli affetti da altre patologie, che si trovino in condizioni economiche di disagio, al fine di alleggerire la pressione sulle strutture sanitarie. I saturimetri saranno distribuiti gratuitamente ai pazienti attraverso i medici di famiglia, i pediatri di libera scelta e i presidi di continuità assistenziale.

Inoltre, tenuto conto delle nuove limitazioni introdotte, a causa del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, la Giunta ha deliberato una ulteriore riduzione per le Società e le Associazioni sportive del 50% sul canone d’uso degli impianti sportivi di proprietà comunale per i mesi di novembre e dicembre 2020.

La Giunta ha, altresì, provveduto all’approvazione della concessione in uso temporaneo e gratuito, di due locali siti in via Santa Maria degli Angeli, alla comunità di Sant’Egidio, al fine di realizzare - in compartecipazione organizzativa - diverse attività di interesse sociale, e dei locali di proprietà comunale, siti in piazza E. M. Fusco n. 6 e n. 7, alla Pro Loco Samnium, da utilizzare quale sede per smistamento pacchi del Banco Alimentare periodo Covid-19, per 250 famiglie della città di Benevento, per sei mesi, e comunque fino al termine del periodo emergenziale dovuto al Coronavirus.

La Giunta ha, infine, disposto di prorogare il termine per il pagamento della terza rata della TARI 2020, al 28 febbraio 2021, per tutte le categorie economiche penalizzate dal DPCM del 3 novembre 2020.