Covid. I dati Asl: oggi i guariti superano i nuovi contagi Il report dell'azienda sanitaria di Benevento

Nelle ultime ventiquattro al curva dei contagi nel Sannio sembra registrare un rallentamento. Sono 28 i nuovi casi segnalati dall'Asl su 430 test effettuati a fronte degli 82 positivi registrati ieri. Resta comunque sopra la soglia delle duemilà unità il numero dei contagi in provincia di Benevento e in particolare sono 2142 secondo il nuovo report elaborato dal Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria di via Oderisio.

da precisare che i 28 nuovi casi tutti sono asintomatici. Ci sono inoltre 33 nuove guarigione, dato quest'ultimo che porta complessivamente a 934 i cittadini che hanno ormai superato la malattia. Purtroppo, però, si registra anche un nuovo decesso.