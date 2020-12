"Lo screening è utile per un vero Natale in sicurezza" La soddisfazione del sindaco di Foglianise per la grande partecipazione agli screening

Grande partecipazione dei cittadini che con senso di responsabilità volontariamente stanno effettuando il test nasale antigenico rapido che l'Amministrazione comunale di Foglianise ha programmato per oggi 8 dicembre e per domani.

E' soddisfatto il sindaco di Foglianise, Giuseppe Tommaselli che traccia il bilancio del primo giorni di test effettuati con la collaborazione di SannioTech e l'Università del Sannio. "Avviso i cittadini - scrive il sindaco Tommaselli sui social - che le operazioni per oggi termineranno alle ore 16, domani invece gli orari saranno dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Per chi non ancora ha effettuato il test è invitato ad effettuarlo e a non aver timore in quanto l’operazione avviene in modo semplice e veloce senza traumi e gli esiti non solo sono personalizzati ma il loro risultato sicuramente darà una sicurezza in più all’intero nucleo familiare. Lo screening è utile per un vero Natale in sicurezza".