Strada provinciali, Di Maria incontra sindaco Riccio Questa mattina la visita del presidente della Provincia di Benevento a Sant'Agata de' Goti

Questa mattina la visita istituzionale del presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria a Sant'Agata de' Goti. Accompagnato dal capo staff Renato Parente, Di Maria ha effettuato un sopralluogo lungo le strade provinciali che attraversano il territorio saticulano e presso il cantiere dei lavori per l’ampliamento dell’Istituto scolastico della superiore “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori”.

Il Sindaco Riccio, presso la Sala Consiliare, ha esposto al Presidente i "problemi e le criticità delle infrastrutture stradali a servizio del Comune ed ha sollecitato una maggiore attenzione per il superamento di una serie di carenze che si registrano da lungo tempo".

Il Presidente Di Maria, rispondendo al Sindaco, ha assicurato la sua "piena solidarietà sia all’Amministrazione Comunale che alla cittadinanza di Sant’Agata de’ Goti, nonché il suo personale impegno, nell’ottica della collaborazione istituzionale, affinché le richieste d’intervento siano concretizzate".

Di Maria, in particolare, ha voluto affrontare il tema del "completamento della strada a scorrimento veloce Fondo Valle Isclero un’arteria definita fondamentale per la Città di Sant’Agata de’ Goti e, più in generale, per migliorare e velocizzare i collegamenti interprovinciali rendendo più agevoli e vicine, da un lato, la Valle Caudina sannita ed il casertano ed il capoluogo di Terra di Lavoro, e, dall’altro, la Valle Caudina irpina e lo stesso capoluogo Avellino".

Il Presidente della Provincia ha assicurato l'impegno affinché "sia presto avviato il cantiere per l’ultimo tratto di questa arteria strategica".