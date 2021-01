Vaccinazioni covid a Cerreto. "Bene attenzione per territorio" Soddisfatto Ciaburri: "Per il futuro chiederemo la riapertura di un vero ospedale"

"Come aveva promesso il Direttore Generale dell'Asl di Benevento, Gennaro Volpe, l'ex Ospedale Maria delle Grazie è stato individuato come centro vaccinale contro il covid. Tenere accese le luci sulla struttura sanitaria che a termine pandemia diventerà Ospedale di comunità, ci consentirà nel futuro di chiedere alla Giunta Regionale della Campania di modificare il piano sanitario regionale, che dovrà prevedere la riapertura di un vero ospedale".

Così Gianmariamichele Ciaburri, di Impegno x Cerreto Sannita intervniene dopo il via di questa mattina all'mbulatorio presso l'ex presidio ospedaliero riaperto per l'emergenza snaitaria ma che fa parte di un progetto di riqualificazione dell'Asl.

"Ricordo - continua Ciaburri - che l'ex ospedale oggi è un centro di eccellenza per diverse terapie, naturalmente ciò non è sufficiente per garantire un'opportuna risposta clinica ai pazienti. Abbiamo bisogno di un ospedale di eccellenza, che dovrà servire i cittadini delle valli Titerno e Telesina, ed essere inserito come riferimento sanitario regionale, per determinate terapie. Questo è il mio impegno per il 2021, a differenza di coloro che fanno la politica degli annunci, delle passerelle e dei selfie. Più fatti meno chiacchiere sarà il mio motto per l'imminente appuntamento elettorale dell'elezioni Comunali del 2021".