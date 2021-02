Vaccini over 80, l'appello del sindaco Riccio L'invito del primo cittadino rivolto alla popolazione

“Le registrazioni sulla piattaforma regionale Soresa per l’adesione alla campagna vaccinale Covid-19, ad oggi, sono approssimativamente il 40 per cento, calcolato sui circa 700 ultraottantenni residenti a Sant’Agata de’Goti”. A comunicarlo il sindaco, Salvatore Riccio, che rivolge un appello ai cittadini

ultraottantenni affinché "si registrino quanto prima sulla piattaforma regionale, per sottoporsi al vaccino anti Covid".

"Entro questo fine settimana - sottolinea il primo cittadino - inizieranno le vaccinazioni anche nella nostra città. A breve la Asl comunicherà ufficialmente luogo e data di inizio delle vaccinazioni. Intanto noi dobbiamo aderire alla campagna vaccinale. Invito tutti i residenti ultraottantenni ad effettuare la registrazione sulla piattaforma regionale. L’appello è chiaramente rivolto anche ai familiari dei nostri anziani e a chi può rendersi utile per supportarli nell’inserimento dei dati sulla piattaforma Soresa. Bastano pochi minuti per aderire e registrarsi. Chi lo ha già fatto potrebbe essere contattato già nei prossimi giorni dalla Asl

per la somministrazione della prima dose del vaccino”.

L'Ente, pertanto, ricorda che "per procedere alla registrazione, è necessario inserire il codice fiscale e il numero di tessera sanitaria del vaccinando. In caso di supporto nel processo da parte di terzi, è quindi necessario che chi supporta il vaccinando disponga di tali informazioni e sia autorizzato al loro utilizzo. Registrata l’adesione, sarà inviata una email di conferma all’indirizzo indicato. Sarà poi cura del centro vaccinale procedere con la successiva convocazione".