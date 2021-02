Sant'Agata «Assenza totale di chi deve prendere decisioni» Opposizione: «Covid: tanti errori, qualcuno ha abdicato dalle proprie funzioni»

Tuona l'opposizione a Sant'Agata per la situazione covid: “Le paure, le preoccupazioni con le tante incertezze generate dalle non verità inducono a comportamenti e autogestioni di situazioni e momenti complessi e difficili, conseguenti alla non curanza di chi avrebbe dovuto indicare un percorso e non ne ha assunto le determinazioni necessarie. A parte le responsabilità dei singoli, oggi vi è un’assenza totale di chi avrebbe dovuto dire e fare, innanzitutto fare scelte e successivamente assumere decisioni. Sentimenti come la paura e le preoccupazioni sono umani sentimenti, come l‘umiltà di riconoscere di aver commesso degli errori. Errori gravi, probabilmente non riparabili più, ma correggere il tiro ed ammettere di aver sbagliato sarebbe un atto di grande onestà intellettuale. Siamo attenti e vigili, non complici silenziosi, continueremo a denunciare comportamenti inadeguati e decontestualizzati. Solo tutti insieme, possiamo sconfiggere il Virus. Tutti insieme, pur privati di una guida che irresponsabilmente ha abdicato alle funzioni e ruoli. No alle auto determinazioni. Si alla asunzione di corresponsabilità collettiva. Coraggio, dobbiamo farcela.”