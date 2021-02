Covid, ancora casi a Morcone: c'è preoccupazione Dopo il cluster individuato in una scuola, al via screening: numeri destinati ad aumentare

“Abbiamo ricevuto comunicazione di due nuovi casi di positività al coronavirus tra i nostri concittadini. Attualmente, dunque, i casi positivi che si registrano sul nostro territorio sono 13, un numero destinato ad aumentare”.

Una previsione non proprio rosea e tranquillizzante quella che arriva da Morcone dove nei giorni scorsi si erano registrati una serie di casi a partire dalla scuola primaria della frazione Cuffiano. Una situazione che aveva immediatamente allertato il sindaco Luigino Ciarlo e l'intera amministrazione in costante contatto con l'Asl territoriale e una pediatra che sta seguendo l'evoluzione della situazione per i bambini e non solo.

Nelle ultime ore i cittadini di Morcone che hanno avuto contatti con i positivi e le classi interessate sono stati sottoposti ad uno screening che continuerà anche nei prossimi giorni. I primi risultati non sono confortanti ed è per questo motivo che dalla pagina ufficiale Facebook del Comune il primo cittadino lancia l'allarme dopo il costante aumento di casi: “Siamo costretti ancora una volta a sottolineare la criticità della situazione che il nostro paese sta affrontando. Adesso più che mai è necessario e doveroso da parte di ognuno di noi attenersi scrupolosamente alle regole e adottare ogni misura possibile per contenere il contagio.

È inutile ripetere quali sono i comportamenti da mantenere. A distanza di un anno siamo tutti perfettamente consapevoli di cosa possiamo o non possiamo fare. In questo anno così difficile, Morcone ha dimostrato grande senso di responsabilità. Continuiamo su questa strada e non abbassiamo la guardia. La lotta al virus passa anche e soprattutto attraverso i nostri comportamenti”.