Benevento oggi in città: nel pomeriggio allenamento Giallorossi senza sosta, si riprende subito il lavoro

Un'altra giornata campale per il Benevento dopo le fatiche al “Nereo Rocco”. Questa mattina alle 11,15 la squadra salirà sul volo AZ1358 diretto a Roma. Atterraggio previsto a Fiumicino alle 12,25, dove ad attendere la comitiva ci sarà il bus societario, che ripartirà dalla capitale all'incirca alle 13. Intorno alle 16 la comitiva dovrebbe essere a Benevento, allo stadio Vigorito.

Ma è lì che comincia l'iter per la partita di ritorno contro la Triestina. Gli atleti infatti vestiranno subito tute e magliette e faranno una bella seduta defaticante (per chi ha giocato ieri sera) all'Antistadio Imbriani. Allenamento normale per chi non ha giocato. Il programma dei giorni che precedono la sfida di ritorno è già stilato. Domani, giovedì 16, allenamento pomeridiano, alle 16,15. Venerdì invece la seduta sarà di mattina, ore 10,45. Perchè già nel pomeriggio si andrà all'Hotel Europa di Venticano per il ritiro pre-partita. Ciò consentirà ugualmente che sabato mattina i giallorossi tornino all'Imbriani per la seduta di rifinitura, con la partita prevista al Vigorito alle 20,30.