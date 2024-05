L'apprezzamento di un paziente: il San Pio un'eccellenza per chirurgia generale Una lettera di stima dopo la degenza presso la UOC Chirurgia Generale ed Oncologica

Sono tanti gli attestati di stima e fiducia da parte dei pazienti che si affidano alle cure dei medici dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Pio di Benevento. Un paziente “speciale”, essendo egli stesso un operatore della sanità ha voluto testimoniare, con la sua storia le cure eccellenti ed il supporto psicologico ricevuto durante la sua degenza presso la UOC Chirurgia Generale ed Oncologica.

“Desidero esprimere il più vivo apprezzamento per le capacità professionali ed umane dimostrate dal dr. Annecchiarico per un recente ricovero programmato. In particolare, mi preme sottolineare, in un momento in cui spesso vengono messe in evidenza situazioni di cosiddetta malasanità. L'attenzione che il dr. Annecchiarico e la sua équipe unitamente al gruppo anestesiologico, dedicano al paziente come persona e come degente, con una presenza continua e costante sempre estremamente professionale. La chirurgia generale dell'Azienda Ospedaliera San Pio, a mio giudizio, sia personale che come operatore della sanità rappresenta un punto di eccellenza nel panorama provinciale e non solo, per i servizi ad oggi offerti.

Da qui la volontà di esprimere pubblicamente, in primis al Dr Annecchiarico, al suo staff ed al gruppo degli anestesisti, tutta la mia riconoscenza unita ad un sincero, quanto sentito invito a continuare su questa strada, così efficacemente intrapresa”.

L’UOC di Chirurgia Generale Oncologica effettua interventi chirurgici prevalentemente per patologia tumorale di organi del tratto gastrointestinale ed epatica-biliopancreatico ma anche chirurgia endocrina e chirurgia generale con una percentuale di applicazione di tecniche mininvasive di circa l’82%, valore molto alto rispetto alla media nazionale. Il Direttore Mario Annecchiarico è esperto di chirurgia robotica riconosciuto a livello nazionale ed internazionale; un suo intervento di Resezione Anteriore del Retto con tecnica robotica eseguito presso il San Pio è stato protagonista al congresso nazionale ACOI (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani), che si è tenuto a Napoli, ed è stato inserito in una delle sessioni principali del congresso di confronto tra tecniche chirurgiche.



“Esprimo la mia riconoscenza, al paziente che ha voluto condividere la sua esperienza con tutti. La UOC Chirurgia Generale, come tutte le altre UOC dell’AORN SAN Pio di Benevento, è una grande eccellenza per tutto il territorio. Ringrazio i medici e tutto il personale sanitario che lavora in maniera costante e scrupolosa,sia dal punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista umano, instaurando con i pazienti rapporti di autentica dedizione. L’impegno, la competenza, la preparazione professionale, sono motivo di orgoglio per tutti noi” afferma il Direttore Generale Maria Morgante.