Morcone, ancora troppi casi covid Il Comune trona a ribadire stringenti misure per arginare i contagi

Dopo altri quattro casi positivi al covid comunicati nella giornata di ieri, il Comune di Morcone, attraverso i social, torna a ribadire regole stringenti per arginare la diffusione dei contagi che ha colpito la comunità sannita.

"L’andamento della pandemia nel territorio comunale seppur rallentandosi a seguito delle misure adottate, vede ancora un numero elevato di casi di positività. Per fronteggiare la diffusione del virus, con l'ordinanza sindacale n. 8 del 16/03/2021, con decorrenza dal 16 al 21 marzo, si dispone che: resti inibito l'accesso a tutti i campi da gioco, ad ingresso non presidiato, presenti sul territorio comunale; viga il divieto di accesso nei locali ove vengono esercitate le attività di bar stabilendo che i titolari provvedano a servire la clientela sull'uscio, inibendo l'ingresso nei locali mediante l'apposizione di barriere.

Si ricorda, inoltre, che la vigenza delle misure da “zona rossa” dispongono che: che la circolazione delle persone sul territorio comunale e l'uscita e l'ingresso dallo stesso siano effettuate solo per esigenze di lavoro, di salute e per comprovate necessità; è vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, compresi quelli settimanali; è disposta la chiusura al pubblico di ville e parchi comunali, giardini pubblici e piazze.

Si raccomanda di rispettare con scrupolo tutte le vigenti disposizioni emergenziali e in particolare:

il divieto di stanziamento antistante i bar e locali di somministrazione di alimenti e bevande per un tempo che non sia quello strettamente necessario all'attesa di quanto ordinato;

il divieto di consumo di cibo e/o bevande nei pressi dei bar e locali di somministrazione di alimenti e bevande.

La verifica dell’osservanza delle presenti disposizioni è demandata ai Vigili Urbani ed alle autorità di Pubblica Sicurezza, che in caso di inosservanza applicheranno le sanzioni di legge.

È necessario e doveroso da parte di tutti rispettare scrupolosamente ogni norma e misura".