Unità Nazionale, il messaggio di Di Maria "La provincia continuerà a operare per la crescita sostenibile di un’area vasta"

Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, in occasione della ricorrenza del 17 marzo, 160° anniversario della proclamazione del Regno d’Italia dopo la lunga stagione del Risorgimento e delle lotte dei patrioti, molti dei quali giovanissimi immolatisi per l’Unità del Paese, ha voluto sottolineare i valori etici, civili e morali di quella conquista, costituenti, peraltro, la condizione necessaria per garantire nuove condizioni di crescita e di sviluppo per tutti i cittadini della penisola.

Il Presidente Di Maria ha anche ricordato che il primo Parlamento italiano, subito dopo la proclamazione del Regno, discusse sulla conferma dell’istituzione della Provincia di Benevento, voluta da un Decreto ispirato da Giuseppe Garibaldi il 25 ottobre del 1860, votando a favore della stessa il 15 maggio 1861 e rendendone operativa la decorrenza, a partire dal successivo 1° giugno.

Di Maria ha, altresì, dichiarato che la Provincia di Benevento, come, d’altra parte, da 160 anni a questa parte, continuerà a operare per la crescita sostenibile di un’area vasta, unita da forti vincoli storici, geografici e culturali.