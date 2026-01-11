Con la sua Mito contro alcune auto in sosta, si scaglia contro i poliziotti Telese Terme. Denunciato 19enne, 2 agenti guaribili in 5 giorni. Il sindaco: episodio spiacevole

Alla fine, lo hanno denunciato per essersi scagliato contro gli agenti. E' il bilancio dell'episodio accaduto ieri sera in pieno centro a Telese Terme, in via Massarelli, nei pressi di una scuola.

Il protagonista è un 19enne che, .secondo una prima ricostruzione, mentre era alla guida di un'Alfa Romeo Mito, avrebbe urtato, danneggiandole, alcune auto che i proprietari avevano lasciato in sosta. Un incidente che ha richiesto l'intervento di una pattuglia del locale Commissariato.

Il 19enne, visibilmente alterato, se la sarebbe presa con i due poliziotti, poi giudicati guaribili in cinque giorni per le lesioni subite. Per lui le cure del 118, che lo ha poi trasportato al San Pio, e la denuncia.

"Un episodio spiacevole - racconta il sindaco di Telese, Giovanni Caporaso -, stavo passando in macchina da quelle parti e mi sono subito fermato per capire cosa fosse successo. Il giovane mi ha riconosciuto, mi ha chiamato ad alta voce e chiesto di aiutarlo. So che ha una situazione particolare, ma non è stata una bella pagina. Colgo l'occasione per ringraziare gli operatori della polizia per il lavoro fatto".