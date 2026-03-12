"Trame di Storia: La Via Appia e i Paesaggi del Sannio" Giornata Nazionale del Paesaggio 2026: 14 marzo 2026 al Teatro Romano di Benevento

In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio 2026, promossa dal Ministero della Cultura, l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Benevento e la Direzione Regionale Musei Nazionali Campania organizzano congiuntamente l’evento “Trame di Storia: La Via Appia e i Paesaggi del Sannio”, in programma sabato 14 marzo 2026, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso il Teatro Romano di Benevento.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere un momento di confronto sul tema della tutela, della valorizzazione e della trasformazione del paesaggio, inteso come patrimonio vivo e identitario della comunità. Professionisti, istituzioni, accademici e rappresentanze delle scuole saranno coinvolti in un dialogo interdisciplinare dedicato alla qualità delle trasformazioni territoriali e alla consapevolezza dei luoghi.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali da parte del Presidente del Presidente della Provincia Dott. Nino Lombardi, del Sindaco di Benevento Clemente Mastella, del Direttore dell’area archeologica del Teatro Romano, Giacomo Franzese e del presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Benevento, Emilio Franco.

Seguirà una sessione scientifica, intitolata “La Regina Viarum”, che approfondirà il valore storico e paesaggistico della Via Appia e della Via Traiana attraverso letture critiche, prospettive di ricerca e una riflessione sull’evoluzione del paesaggio sannita nel tempo. Tra i relatori la professoressa Aglaia MCclintock dell’Università degli studi del Sannio Pasquale Palmieri, Consigliere dell’Ordine degli architetti PPC della provincia di Benevento e il professore Alfonso Santoriello dell’Università degli studi di Salerno.

A seguire, un momento di dibattito aperto che coinvolgerà professionisti, istituzioni e delegazioni degli istituti scolastici del territorio, volto a stimolare una partecipazione attiva e consapevole delle giovani generazioni.

La mattinata si concluderà con un percorso visivo e tecnico all’interno del Teatro Romano: una visita guidata all’esposizione fotografica curata dall’architetto Palmieri, dedicata al confronto tra gli storici scatti di Ashby e Gardner del 1913 e lo sguardo contemporaneo, e un approfondimento sulle strutture architettoniche dell’area archeologica.

L’evento intende restituire al paesaggio la sua natura dinamica e relazionale, superando l’idea di una eredità immobile per riconoscerlo come risultato del dialogo continuo tra storia, natura, progetto e comunità. Il Teatro Romano, con la sua stratificazione storica e identitaria, diventa il luogo simbolico in cui riflettere sulla responsabilità del progettare oggi e sull’impatto delle scelte di trasformazione futura.

Agli architetti partecipanti saranno riconosciuti 4 crediti formativi professionali.