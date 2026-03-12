"Territorio giallorosso", c'è anche Vitulano. Scarinzi: "Iniziativa geniale" Messi a disposizione cento tagliando per i vitulanesi in vista del match del Benevento col Foggia

Proseguono le partecipazioni all'apprezzatissima "Territorio giallorosso", iniziativa promossa dal Benevento Calcio per favorire un coinvolgimento totale della provincia sannita. Non solo Apollosa, anche Vitulano sarà presente al Vigorito per assistere all'importante match tra la formazione guidata da Floro Flores e il Foggia di Michele Pazienza, come sottolineato dal sindaco Scarinzi: "Questa è una iniziativa importante, una idea che ritengo geniale per ampliare la platea dei tifosi del Benevento Calcio. 'Territorio giallorosso' diffonde la passione per il calcio nel territorio. Devo dire che fa rivivere anche determinati momenti a tutta la provincia, quando il Benevento era in Serie A. Vitulano è sempre stata una comunità molto presente e al fianco del sodalizio giallorosso, qui c'è una grande passione per il calcio. Quest'anno, la nostra squadra è prima e condividiamo con il Benevento tale soddisfazione, con la speranza che entrambe possano festeggiare quanto prima i meritati salti di categoria".