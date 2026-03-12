Primavera Benevento, Soprano: "Nel derby ottima prestazione, ora 8 finali" Le parole dell'attaccante della formazione giallorossa ai microfoni di Stadio Giovani

La Primavera ha rimandato ancora l'appuntamento con la vittoria, ma contro l'Avellino ha dato il massimo. La squadra di De Angelis ha chiuso il primo tempo con un vantaggio di due reti, ma nella ripresa è stata recuperata, anche a causa dell'espulsione rimediata da Formicola che ha permesso ai lupi di giocare gran parte del secondo tempo in superiorità numerica. Il primo gol della Strega è stato messo a segno da Soprano, il quale ha gonfiato la rete con un bel gesto tecnico: "Abbiamo fatto una grande partita, ma purtroppo siamo stati penalizzati dal gol preso subito. Poi è arrivata anche l’espulsione. Nonostante questo siamo riusciti a mantenere il risultato per 20-25 minuti, ma purtroppo, a causa di un nostro errore, abbiamo subìto il gol del 2-2". Ha sottolineato Soprano che poi ha proseguito: "I playoff non sono lontani. Stiamo attraversando un periodo non semplice, però dobbiamo ripartire da questo risultato e dalla grande prestazione che abbiamo fatto. Con l’arrivo del nuovo mister ero partito subito bene, poi durante la stagione ho iniziato un po’ come un motore diesel. Adesso mi sto riprendendo e spero di fare il meglio nelle ultime otto partite che saranno tutte finali: dobbiamo provare a fare 24 punti".