Delegazione di SannioTech dal sindaco Mastella per la ricerca Lo studio dedicato alle origini delle popolazioni longobarde nel Centro-Sud

Il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha ricevuto stamane a Palazzo Mosti una delegazione del Consorzio SannioTech, accompagnata dal professor Pasquale Vito dell’Università degli Studi del Sannio e dal professor Beniamino Trombetta dell’Università 'La Sapienza' di Roma. L'incontro, cui ha preso parte anche la consigliera delegata all'Innovazione scientifica Maria Carmela Mignone, si è incentrato sul progetto scientifico dedicato allo studio delle origini e della storia delle popolazioni longobarde dell’Italia centro-meridionale.

E' stato illustrato un progetto di ricerca basato su un approccio archeogenetico, che prevede l’analisi di DNA antico proveniente da contesti funerari longobardi dell’area beneventana. L’obiettivo degli studiosi è ricostruire le dinamiche di mobilità, la struttura genetica e i processi di integrazione delle comunità longobarde nell’Italia centro-meridionale, contribuendo ad approfondire la conoscenza delle radici storiche del territorio.

All'esito dell'incontro il sindaco Mastella ha espresso forte interesse per l'elevata valenza scientifica della ricerca e piena disponibilità a fornire il supporto istituzionale necessario alla realizzazione del progetto.

L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità di collaborazione tra istituzioni, università e sistema della ricerca, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e scientifico del Sannio e promuovere nuove prospettive di studio e divulgazione sul territorio.