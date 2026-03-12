Il "Territorio Giallo-Rosso" proseguirà nella prossima stagione L'iniziativa ha raggiunto il numero massimo di comuni ospitali

Il Benevento Calcio comunica che, a seguito del grande entusiasmo e delle numerose adesioni ricevute, l’iniziativa “Il Territorio Giallo-Rosso” ha raggiunto il numero massimo di Comuni ospitabili per l’attuale campionato, con ben 45 amministrazioni che hanno aderito al progetto.

Non sarà pertanto più possibile inviare ulteriori richieste di partecipazione per questa stagione.

Il Club ringrazia tutte le amministrazioni e le comunità del territorio per l’attenzione e la partecipazione dimostrata. L’obiettivo è quello di poter proseguire e sviluppare l’iniziativa anche nella prossima stagione sportiva, continuando a rafforzare il legame tra il Benevento Calcio e il territorio sannita.