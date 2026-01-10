Accrocca vescovo di Assisi: il benvenuto delle istituzioni Le parole della presidente della Regione Umbria proietti e del sindaco di Foligno Zuccarini

"Accogliamo con profondo rispetto e gratitudine la nomina del nuovo vescovo da parte di Papa Leone XIV. La comunicazione ufficiale giunge oggi, nell'apertura dell’ottavo centenario del transito di San Francesco, e segna un passaggio della nostra storia spirituale e comunitaria come regione Umbria, proprio nell’anno francescano della nostra storia, come cittadini e come comunità".

Così la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, commentando la nomina a vescovo di Assisi e Foligno di monsignor Felice Accrocca da parte di Papa Leone XIV.

"Monsignor Accrocca, che conosciamo e apprezziamo da molti anni come francescanista e studioso nonché come membro del Comitato Nazionale del centenario francescano e pastore attento alle problematiche di fragilità delle persone e dei territori come le aree interne - prosegue Proietti - contribuirà al bene delle nostre comunità in questo anno specialissimo che per l’Umbria sarà un vero e proprio Giubileo. Dal profondo del cuore voglio esprimere un’immensa gratitudine al padre vescovo Domenico Sorrentino che per 20 anni ha guidato con grandissima fede e straordinaria sapienza la chiesa di Assisi, Nocera umbra, Gualdo Tadino e Foligno. Al contempo il nostro fraterno benvenuto al padre vescovo Felice Accrocca, ci mettiamo a disposizione sin da ora come istituzione e comunità umbra affinché il centenario francescano sia occasione di unità, sviluppo, accoglienza, coesione per la nostra intera Umbria", conclude la presidente della Regione Umbria.



Il sindaco Zuccarini dà il benvenuto al nuovo vescovo di Foligno



"Ho appreso con grande interesse e massima attenzione, della nomina da parte di papa Leone XIV del nuovo vescovo delle diocesi di Foligno e Assisi. La città di Foligno, dà il benvenuto ed è pronta ad accogliere l'arcivescovo Felice Accrocca, con lo spirito di fratellanza e devozione che da sempre caratterizza la nostra gente" afferma il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini.

"Il legame tra Foligno ed Assisi è un prezioso valore aggiunto - prosegue il sindaco - sia a livello territoriale che internazionale: due territori e due comunità indissolubilmente legati dalla figura e dalla cultura di San Francesco. Sono assolutamente convinto che con l'arcivescovo Accrocca, continueremo a collaborare in piena sinergia, e sempre nel legittimo e doveroso rispetto delle rispettive istituzioni. Nel prossimo periodo, avremo momenti ufficiali di incontro, e ci sarà modo di stringere anche legami di conoscenza e amicizia. Ringrazio papa Leone XIV per l'attenzione che ancora una volta ha voluto rivolgere a Foligno, e ringrazio monsignor Domenico Sorrentino col quale abbiamo collaborato nel corso di questi anni".