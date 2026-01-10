"Per monsignore Accrocca prestigiosa e impegnativa nomina" Il consigliere regionale Pellegrino Mastella sulla nomina per l'Arcivescvo di Benevento ad Assisi

“Con grande gioia ho accolto la notizia della prestigiosa nomina di mons. Felice Accrocca a Vescovo della Diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino e Vescovo di Foligno”. Lo scrive in una nota il consigliere regionale della Campania (Casa Riformista - Noi di Centro), Pellegrino Mastella.

“Esprimo i più vivi auguri e felicitazioni al nostro Arcivescovo metropolita per questa prestigiosa e impegnativa nomina. Il santo padre Leone XIV - spiega il consigliere regionale - ha scelto per la chiesa di Assisi, una delle più importanti sul territorio nazionale, un uomo di fede e di grande spessore umano, spirituale e culturale. Ho avuto il piacere di conoscerlo di recente e la fortuna di potermi confrontare con lui sulle problematiche che affliggono il nostro territorio ma anche sulle eccellenze che lo caratterizzano, e pertanto ho potuto apprezzare la preparazione, la signorilità e la dolcezza di uno dei più autorevoli rappresentanti dell’istituzione ecclesiale in Italia”.

“Non poteva esserci notizia più bella nel giorno in cui si aprono le celebrazioni dell'Ottavo centenario del Transito di San Francesco, e non poteva essere fatta scelta migliore, in quanto mons. Accrocca è considerato uno dei massimi esperti del francescanesimo medievale e di san Francesco. Il suo modo di raccontare Francesco tra ricerca, spirititualità e impegno per i dimenticati, gli ha permesso di tenere insieme il rigore dello storico e la passione del pastore. E di essere un presidio per il riscatto dalla marginalità delle aree interne” conclude Pellegrino Mastella.