Policastro: congratulazioni a Monsignor Accrocca nominato vescovo di Assisi Il messaggio del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Napoli, Aldo Policastro

Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Napoli, Aldo Policastro, ha espresso oggi le proprie congratulazioni a Monsignor Felice Accrocca per la sua nomina a Vescovo di Assisi Nocera Umbra Gualdo Tadino e di Foligno

Policastro, che dal 2017 al 2024 ha ricoperto l’incarico di Procuratore della Repubblica di Benevento, ha ricordato «gli anni di proficua collaborazione istituzionale» con l’allora Arcivescovo del capoluogo sannita, sottolineando «la sua costante attenzione alle fragilità sociali, alle aree interne e al dialogo con le istituzioni civili».

«Ho potuto apprezzare da vicino – ha dichiarato il Procuratore Generale – l’autorevolezza, la sensibilità e l’impegno coerente di Monsignor Accrocca a servizio della comunità beneventana. La sua azione pastorale ha lasciato un segno profondo nel territorio, unendo competenza culturale, ascolto e vicinanza concreta alle persone».

Policastro si è detto certo che «le Chiese di Assisi e Foligno sapranno riconoscere il valore del Pastore chiamato a guidarle in una fase significativa della loro storia».

La nota si conclude con gli auguri per il nuovo incarico: «A Monsignor Accrocca rivolgo i miei sentimenti di stima e i migliori auspici per l’alto servizio ecclesiale che è chiamato a svolgere».

