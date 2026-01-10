Gioia dei frati della Basilica di San Francesco per il vescovo Accrocca Fra Marco Moroni: universalmente riconosciuto per la sua straordinaria competenza su san Francesco

"La scelta di papa Leone mi riempie di gioia": è il commento del custode del Sacro convento di Assisi, fra Marco Moroni, dopo la nomina da parte di Leone XIV di monsignor Felice Accrocca come nuovo vescovo delle diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno.

"Monsignor Accrocca - ha continuato - è universalmente riconosciuto per la sua straordinaria competenza su san Francesco e sulla storia delle origini del francescanesimo. A ciò si aggiungono la sua umanità e la passione per la vita pastorale e l'evangelizzazione, qualità che abbiamo avuto modo di apprezzare in numerosi incontri qui ad Assisi. L'ultimo di questi, giovedì scorso, lo ha visto parlare a noi superiori francescani d'Italia, offrendoci ancora una volta un segno tangibile del suo impegno e della sua visione". "Ritengo - ha osservato fra Moroni - che questa sia la scelta più appropriata per il tempo presente, in cui celebriamo l'ottavo centenario della morte di san Francesco, ma anche per gli anni a venire. La figura e il messaggio di san Francesco d'Assisi, grazie a questa guida, potranno continuare a portare frutti di fede in una società che ha urgente bisogno di riscoprire il Signore Gesù, di ritrovare la fraternità in un mondo sempre più individualista e di abbracciare quella piccolezza evangelica che rappresenta l'antidoto alla brama di potere dell'uomo contemporaneo". "In questo momento - ha aggiunto il custode del Sacro convento - non posso che esprimere la mia gratitudine a monsignor Domenico Sorrentino, che conclude il suo ventennale mandato come vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino. Il suo instancabile impegno a favore di questa Chiesa, così ricca di santità, e la cura con cui ha coltivato le relazioni con noi frati, sostenendo la nostra variegata attività in Basilica, meritano il nostro più sincero ringraziamento".