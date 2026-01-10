La Comunità Montana del Fortore saluta l'arcivescovo Accrocca

Spina: "Impossibile dimenticare il suo impegno per le aree interne"

la comunita montana del fortore saluta l arcivescovo accrocca
Benevento.  

"Salutiamo con affetto, gratitudine e riconoscenza l’Arcivescovo metropolita di Benevento mons. Felice Accrocca, designato da Papa Leone XIV nuovo Vescovo di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino e Vescovo di Foligno".

Lo dichiara, in una nota, il presidente della Comunità Montana del Fortore, Zaccaria Spina, a nome della Giunta Esecutiva e del Consiglio generale dell'ente.  
"Per noi sarà impossibile - prosegue Spina - dimenticare l'impegno di mons. Accrocca per le Aree Interne d' Italia ed in particolare per la nostra Area Interna Fortore Beneventano. Impossibile dimenticare quando ci ha accompagnato personalmente a Roma il 1 Giugno 2022 innanzi al Ministro competente dell'epoca per il Sud e la Coesione Territoriale, Mara Carfagna. L'importantissimo incontro fu il preludio al riconoscimento ufficiale della SNAI Fortore Beneventano".  

"La sua presenza ci mancherà, ma siamo certi che il nuovo cammino - conclude il presidente Spina - sarà ugualmente ricco di benedizioni e frutti abbondanti. Auguri a Mons. Felice Accrocca di ogni bene nel nuovo ruolo presso la Diocesi di Assisi".

Correlati

per-monsignore-accrocca-prestigiosa-e-impegnativa-nomina

"Per monsignore Accrocca prestigiosa e impegnativa nomina"

  • sabato 10 gennaio 2026
filiberto-parente-acli-nomina-accrocca-ad-assisi-e-motivo-di-orgoglio

Filiberto Parente (Acli): "Nomina Accrocca ad Assisi è motivo di orgoglio"

  • sabato 10 gennaio 2026
monsignor-uomo-di-straordinaria-levatura-umana-e-intellettuale

"Monsignor Uomo di straordinaria levatura umana e intellettuale"

  • sabato 10 gennaio 2026
l-asia-saluta-monsignore-accrocca-grande-sensibilita-per-ambiente

L'asia saluta monsignore Accrocca: grande sensibilità per ambiente

  • sabato 10 gennaio 2026
in-questi-anni-collaborazione-e-risultati-concreti-per-la-citta

"In questi anni collaborazione e risultati concreti per la Città"

  • sabato 10 gennaio 2026

Ultime Notizie