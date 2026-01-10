La Comunità Montana del Fortore saluta l'arcivescovo Accrocca Spina: "Impossibile dimenticare il suo impegno per le aree interne"

"Salutiamo con affetto, gratitudine e riconoscenza l’Arcivescovo metropolita di Benevento mons. Felice Accrocca, designato da Papa Leone XIV nuovo Vescovo di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino e Vescovo di Foligno".

Lo dichiara, in una nota, il presidente della Comunità Montana del Fortore, Zaccaria Spina, a nome della Giunta Esecutiva e del Consiglio generale dell'ente.

"Per noi sarà impossibile - prosegue Spina - dimenticare l'impegno di mons. Accrocca per le Aree Interne d' Italia ed in particolare per la nostra Area Interna Fortore Beneventano. Impossibile dimenticare quando ci ha accompagnato personalmente a Roma il 1 Giugno 2022 innanzi al Ministro competente dell'epoca per il Sud e la Coesione Territoriale, Mara Carfagna. L'importantissimo incontro fu il preludio al riconoscimento ufficiale della SNAI Fortore Beneventano".



"La sua presenza ci mancherà, ma siamo certi che il nuovo cammino - conclude il presidente Spina - sarà ugualmente ricco di benedizioni e frutti abbondanti. Auguri a Mons. Felice Accrocca di ogni bene nel nuovo ruolo presso la Diocesi di Assisi".