Primavera, pari tra Benevento e Ternana: gli highlights del match

Benevento-Ternana 1-1
Benevento: Mandato, Kwete, Nonga (30'st Manuzzi), Del Gaudio, Squillante, Formicola, Battista, Scalici, Soprano (30'st Milucci), Giugliano (45'st Paudice), Grilli (15'st Miranda). A disp.: D'Alessio, Jerradi, D'Ambrosio, Paolini, Scarpitella, Martello, Borrelli, Cerbone. All.: De Angelis
Ternana: Delibera, Maiolino, Goretti (10'st Rivelli), Di Curzio, Biancafarina, Forlini, Turella (42'st Scigoni), Onesti (42'st Semeraro), Vaccaro (30'st Coltorti), Longoni (42'st Sgro). A disp.: Ciaccia, Camozzi, Petroni, Brocci, Fabrizi, De Negri, Mancini. All.: Di Loreto
Arbitro: Zito di Rossano. Assistenti: Degli Abbati di Roma 1 e Ceraulo di Roma di Roma 2
Marcatori: 37'pt Longoni, 38'st Paudice
La Primavera del Benevento apre il 2026 tra le mura amiche, contro la formazione della Ternana allenata da Marco Di Loreto. La squadra di De Angelis fa girare molto il pallone, alla ricerca dei varchi giusti, contro una Ternana che chiude bene gli spazi agli attaccanti giallorossi. Le fere si fanno vedere con una ripartenza che viene interrotta da Nonga, che toglie dai piedi di Vaccaro una buona occasione. Il Benevento risponde con una conclusione di Giugliano che viene respinta da Delibera. Al minuto 37, la Ternana passa in vantaggio con una conclusione di Longoni che punisce Mandato e porta il punteggio sull'1-0.
Il Benevento non ci sta e prova subito a pareggiare con Scalici che trova l'intervento dell'estremo difensore avversario. Nella ripresa. De Angelis effettua degli accorgimenti tattici per cercare di superare la retroguardia della Ternana. Il Benevento va vicino al gol con Del Gaudio che colpisce il palo, poi Soprano di testa spedisce fuori. Ci prova ancora Giugliano, ma la sua conclusione va sul fondo. Al 38', il Benevento ottiene il meritato pareggio: Del Gaudio pennella per Scalici che tocca il pallone quel tanto che basta per gonfiare la rete. Nel finale, i giallorossi cercano in tutti i modi di ottenere la vittoria, ma dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio del direttore di gara.