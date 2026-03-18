Gaetano pestato brutalmente, scattano altri otto arresti: chi sono Benevento. L'episodio a Montesarchio, sviluppi dall'indagine del pm Capitanio e dei carabinieri

Altri otto arresti dei carabinieri nell'inchiesta diretta dal pm Marilia Capitanio sul brutale pestaggio di cui era rimasto vittima a Montesarchio, nelle prime ore del 5 ottobre 2025, Gaetano, il 17enne di Vitulano colpito con una mazza da baseball, calci e pugni anche mentre era a terra. Secondo le prime indiscrezioni, si tratta di otto giovani: cinuqe sono finiti in carcere, tre ai domiciliari.

In particolare, il gip Maria Di Carlo ha applicato la custodia cautelare in carcere, per tentato omicidio, a Francesco Sassano, 21 anni, Kevin Bozzi, 20 anni, Simone Coppola, 23 anni, Francesco Mazzone, 21 anni, e Francesco Zollo, 19 anni. Arresti in casa, invece, per lesioni aggravate, per Francesco Lima, 21 anni, Simone Rigolassi, 20 anni, e Matteo Gilardi, 20 anni, difesi, tra gli altri, dagli avvocati Fabio Russo. Grazia Luongo, Angelo Leone, Antonio Castiello,Gerardo Giorgione.

Si tratta del prosieguo dell'indagine che nell'immediatezza era sfociata inell'arresto di quattro giovani di Benevento: uno è ai domiciliari, gli altri in carcere. Per tutti è stato fissato il giuidizio immediato.