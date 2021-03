Associazione diabetici, nuovi screening gratuiti Tre date con differenti specificità

La pandemia non frena la campagna di screening gratuiti programmati a Benevento dall’Associazione Diabetici Italia Meridionale (AsDIM) “Al di quà del Faro”, presieduta da Annio Rossi.

Sabato prossimo, 20 marzo, presso la sede dell’Associazione AsDIM a Benevento, alla contrada San Chirico – plesso DG Garden, saranno effettuate visite gratuite per la prevenzione odontoiatrica.

Il 27 marzo, invece, ci sarà la giornata di prevenzione dedicata al controllo vascolare, prevenzione del piede diabetico e valutazione podologica a cura del professor Bruno Amato dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

Il 6 aprile, dopo la parentesi delle festività pasquali, si terrà la giornata della prevenzione urologica. Il 10 aprile sarà invece la giornata gratuita per la prevenzione cardiologica. In tutte le date indicate le visite si effettueranno a partire dalle ore 9,00. Per partecipare agli screening è necessario prenotarsi al numero verde: 8008218