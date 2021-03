Altri 3 ricoveri al San Pio, 81 i pazienti nell'area covid Il bollettino dell'azienda ospedaliera di Benevento

Aumenta ancora seppur di una sola unità il dato dei ricoveri al San Pio di Benevento. Si passa infatti da 80 ad 81 nonostante in giornata siano state effettuate tre dimissioni (si tratta di un paziente sannita ed uno residente in altre province). Così come precisato nel consueto bollettino comunicato dal nosocomio sannita per oggi, mercoledì 17 marzo. E dunque anche oggi altre persone positive al covid hanno dovuto far ricorso alle cure ospedaliere. Sale ancora purtroppo anche il dato dei pazienti in terapia intensiva che diventano sette, mentre ieri erano sei, 14 sono in sub-intensiva, 23 a malattie infettive, 22 a medicina interna, 11 a medicina d'urgenza e 4 nell'area isolamento covid dedicata al pronto soccorso.

Delle 81 persone ancora ricoverate nel nosocomio sannita 55 sono residenti nella provincia di Benevento.

Fortunatamente però anche oggi non si registra nessun nuovo decesso nei reparti covid.