Smog, Asia: al via lavaggio straordinario delle strade L'azienda comunica il programma predisposto per la viabilità cittadina

"Venerdì, 19 marzo, sarà avviato un lavaggio bimestrale e straordinario delle arterie cittadine con più alta intensità di traffico". A comunicarlo l'Asia di Benevento ricordando che "l'intervento è stato programmato in risposta alla richiesta del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, per prevenire l'inquinamento dell'aria causato, in parte, dalle polveri della strada sollevate dal rotolamento delle ruote degli autoveicoli".

Il programma prevede il lavaggio di circa 90 km suddivisi in quattro macroaree: rione Libertà; zona alta; strade di accesso alla città; rione Ferrovia.

Le operazioni saranno condotte a partire dalle ore 5,30 del mattino con un'autobotte e un operaio/autista. L'inizio previsto per venerdì sarà spostato, in caso di pioggia, al primo giorno lavorativo utile.

"Accogliendo l'appello del sindaco Mastella - ha dichiarato l'amministratore unico Asia, Donato Madaro - abbiamo programmato un lavaggio straordinario delle strade con più alta intensità di traffico per contribuire a migliorare la qualità dell'aria della città di Benevento e ad abbassare il livello delle polveri sottili. Sarà ripetuto ogni due mesi".