Boom di positivi nel Sannio: 105 su 688 tamponi Nove le persone sintomatiche. cresce la preoccupazione per la terza ondata

Oltre che ai ricoveri nel Sannio purtroppo continuano a salire anche i nuovi positivi con una media tra tamponi analizzati e nuovi casi pari al 15,26 per cento. Sono infatti ben 105 i nuovi casi covid emersi dalle analisi di 688 tamponi. Un numero elevatissimo che anche nel Sannio certifica ormai l'arrivo della terza ondata della pandemia.

Un anno fa il Sannio era precipitato nella paura e con il lockdown le strade erano deserte. Oggi non è così, in strada c'è gente e nonostante le continue ulteriori restrizioni i contagi non scendono. Un anno fa i contagiati erano poche decine e le vittime da marzo a giugno si erano infatti fermate a 17. Con la seconda e terza ondata, invece, anche il Sannio sta pagando un prezzo altissimo con oltre 100 morti alle quali si aggiungono i decessi delle persone arrivate al San Pio da fuori provincia. Insomma una situazione tutt'altro che rassicurante. Dal bollettino dell'Asl di oggi emergono anche i nove sintomatici sui 105 casi odierni e 34 persone guarite.