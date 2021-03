Movimento Città Verde: «Distruzione alberi: esposto a Procura» De Iapinis: «Uno scempio quanto accaduto»

Esposto alla Procura da parte del presidente del movimento Benevento Città Verde, Ambner De Iapinisi, per l'intervento sugli alberi in città: «Mercoledì 17 marzo 2021 è stato inoltrato esposto alla Procura Generale della Corte dei Conti ed alla Procura della Repubblica per danno erariale, danno ambientale, oltre al paventato danneggiamento aggravato, per i gravi episodi di capitozzatura delle alberature di accesso alla stazione di Porta Rufina, di via dei mulini e via torre della catena.

Gli atti compiuti sugli alberi in questione sono di una gravità senza precedenti.

Oltre al nefasto approccio visivo, che ne ha reso mostruoso l’aspetto e che ne rende un’immagine di morte e non più di vita.

Vogliamo denunciare questo vento che persevera sulla nostra città, che sta portando alla “distruzione” degli alberi e allo sconvolgimento della ossigenazione ed alla distruzione della fauna (uccelli che nidificano su quegli alberi).

Questo ultimo “sacrilegio”, a discapito di quegli alberi secolari di portarufina, è uno scempio.

Alberi di una bellezza senza pari, capolavori pieni di poesia a cui hanno tolto l’anima. Uno scempio, questo, divenuto ormai didattica comune.

Il Movimento Città Verde fa espresso invito al comandante dei Carabinieri del Corpo Forestale di Benevento di intervenire in rispetto della legge n.10 del 14 gennaio 2013, che ritiene vincolante e obbligatorio il parere del corpo forestale dello stato (anche su alberi monumentali di fatto, vista l’inottemperanza alla legge sulla catalogalizzazione degli stessi).

Ancora, nel rispetto del regolamento del verde pubblico e privato approvato il 26 dicembre 2008 dal Consiglio Comunale di Benevento con la delibera n.81 , l’articolo 38 fa divieto di capitozzatura, salvo deroga del settore ambiente che se ne assume le responsabilità.

Ancora, in rispetto del decreto ministeriale del 10 marzo 2020 per la tutela del patrimonio arboreo, si prega vivamente il comandante dei carabinieri del corpo forestale di accertare, come per decreto, se i dipendenti delle ditte appaltatrici da parte del comune di Benevento possiedano i requisiti previsti: persone specializzate e in possesso di tutti i requisiti, onde evitare fatti dannosi al nostro patrimonio arboreo e che ne compromettano la loro stessa esistenza. Il decreto obbliga la scelta del personale competente con qualifiche professionali del settore e con attestati di qualificazione e manutenzione del verde.

Gli interventi di potatura devono essere svolti unicamente da personale competente e in periodi che non arrechino danni alla fauna nidificante. Evitare la capitozzatura che danneggia irreversibilmente la pianta.

In questo decreto, per la prima volta, si vieta la capitozzatura degli alberi quale pratica deleteria e pericolosa, soprattutto per la sicurezza pubblica e perché rovina irrimediabilmente il patrimonio arboreo».