Altro decesso nei reparti covid del San Pio e nuovi ricoveri Diventano 85 i pazienti positivi in degenza presso l'azienda ospedaliera di Benevento

Ancora un decesso e ricoveri in aumento nei reparti covid del San Pio. Non ce l'ha fatta purtroppo un 70enne di Arienzo, in provincia di Caserta, in degenza nel nosocomio sannita. E aumenta ancora il dato dei pazienti positivi ricoverati presso la struttura ospedaliera di Benevento, si passa da 81 a 85. Numeri che si avvicinano agli 89 posti letto disponibili, anche se si ricorderà ci sono stati periodi in cui il tetto dei ricoveri ha raggiunto anche le 110 unità.

Sale anche il numero dei pazienti in terapia intensiva che diventano 7, mentre ieri erano 6. In particolare, delle 85 persone che hanno dovuto far ricorso alle cure ospedaliere del San Pio 60 sono della provincia di Benevento, mentre 25 sono residenti in altre province. Sono, invece, complessivamente 785 i pazienti accertati positivi, trattati da febbraio presso l'area covid dedicata, di cui 567 sono residenti nella provincia di Benevento

E diventano 236 i pazienti deceduti dal mese di febbraio, mentre i guariti sono 460.