Pandemia, vertice in Prefettura a Benevento: ecco le novità Interlocuzione Asl e Croce Rossa per 10 postazioni per le vaccinazioni

Questa mattina il Prefetto, Carlo Torlontano, ha presieduto una riunione, in videoconferenza, del Centro di Coordinamento Soccorsi per approfondire la situazione epidemiologica nel territorio provinciale. All’incontro hanno partecipato il Direttore Generale dell’ASL di Benevento, il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San Pio, il Direttore Amministrativo dell’Ospedale Fatebenefratelli, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, il Vice Sindaco del Comune di Benevento, il delegato dell’Amministrazione Provinciale, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco e il Comandate della sezione di Polizia Stradale di Benevento.

Nel corso della riunione è emerso che la campagna vaccinale prosegue senza particolari criticità e che il parere positivo dell’Agenzia Europea per i Medicinali sul vaccino AstraZeneca potrebbe consentire, nel termine di circa 4 giorni, il completamento della somministrazione della prima dose a tutto il personale delle Forze dell’Ordine e al personale scolastico. Contestualmente - spiegano dal Palazzo del Governo - l’ASL di Benevento ha avviato le interlocuzioni con CRI al fine di predisporre centri vaccinali con più di 10 postazioni, da collocare in punti strategici del Comune Capoluogo. Tale nuova organizzazione consentirebbe di implementare il numero giornaliero di somministrazioni non appena il quantitativo di vaccini disponibili aumenterà".

Per quello che riguarda i contagi: "Per quanto attiene all’andamento della curva epidemiologica nel territorio provinciale, la situazione negli ospedali, secondo quanto riferito dagli Organi Sanitari, appare sotto controllo. In particolare, presso l’Ospedale San Pio sono disponibili n. 9 posti, mentre presso il presidio ospedaliero Fatebenefratelli, essendo stata ripristinata l’ordinaria attività sanitaria, il reparto Covid non è al omento attivo. La situazione, dunque, pur non destando particolare preoccupazione, in quanto l’ASL di Benevento, in sinergia con i Sindaci, ha provveduto ad avviare il tracciamento dei contatti, impone il mantenimento di un alto livello di attenzione, anche tenuto conto che nella giornata di ieri si è registrato in provincia un incremento dei casi positivi, con un rapporto tra tamponi e positivi di circa il 15% (688 tamponi processati – 105 positivi). Sebbene alcuni Comuni, soprattutto quelli con una dimensione demografica più ridotta, registrino un tasso di incidenza superiore alla media regionale, il tasso complessivo di incidenza del virus nell’ultima settimana – 8 marzo/14 marzo – si conferma, comunque, al di sotto della media regionale: 175 casi positivi a fronte dei 288 della media della Regione Campania".

La situazione è costantemente monitorata grazie anche al contributo delle Forze dell’Ordine e delle Polizie Locali. Il Prefetto, nel rivolgere il proprio ringraziamento a tutti gli attori impegnati nel contrasto alla diffusione del Covid-19, ha richiamato l’attenzione sull’importanza della sinergia interistituzionale per il superamento dell’attuale emergenza pandemica e per la tutela degli interessi della collettività.