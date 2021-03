Fatebenefratelli replica alla Cgil: organico come da norma "Personale è dotato di tutti i dispositivi di protezione previsti"

L'amministrazione dell'ospedale Fatebenefratelli di Benevento replica alla Cgil Sanità privata e respinge le affermazioni del coordinatore Pompeo Taddeo. I reponsabili del nosocomio del rione Ferrovia spiegano infatti come "Le dotazioni organiche dell’Ospedale Sacro Cuore sono conformi alle disposizioni di legge, laddove in alcune UU.OO. specificatamente previste, e comunque coerenti alle necessità assistenziali. Al momento l’Ospedale non ha reparti Covid, e sino a quando sono stati attivi vi è stato assegnato personale esclusivamente dedicato e formato. Il personale è dotato di tutti i dispositivi di protezione previsti dalle disposizioni e normative vigenti. I modelli organizzativi adottati sono mirati ad assicurare la migliore qualità assistenziale agli utenti, nel rispetto della dignità e professionalità di tutti i collaboratori".