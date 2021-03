Ristorazione, "Subito nuovo scostamento di bilancio" Le voci di Bianchini e Carfora di Mio Italia sul Dl sostegni

"Serve un nuovo scostamento di bilancio da fare subito in Parlamento. Subito, non tra un mese".

E' quanto sostengono Paolo Bianchini e Mario Carfora dell'assoziazione Mio Italia sul Dl sostegni. "La manciata di euro, pari al 5% delle perdite del 2020, prevista per il comparto dell’ospitalità a tavola, infatti, qualcosa di simile a una elemosina di Stato, non fermerà lo stillicidio di fallimenti e di sfratti esecutivi. Prevediamo - concludono - in tutta la provincia di Benevento la chiusura definitiva di decine di attività che operano nel mondo Horeca".