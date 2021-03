Laurea triennale per Professioni Sanitarie a Benevento ASL e Provincia si accordano per l’utilizzo della sede di Via XXV Luglio. 100 gli studenti ammessi

L’Asl Benevento e la Provincia coopereranno per dare il via ai Corsi di laurea triennale per Professioni Sanitarie dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, che si svolgeranno nella Città capoluogo del Sannio.

I provvedimenti amministrativi per la formalizzazione dell'intesa sono stati già adottati dai Soggetti istituzionali e saranno resi esecutivi nei prossimi giorni.

L’iniziativa, ideata e promossa dall’Asl, comporterà la presenza sul territorio di cento studenti per tre anni impegnati nel conseguimento del titolo previsto dal nostro ordinamento.

Sulle necessità logistiche connesse al Corso, si è avviato nei mesi scorsi la cooperazione con la Provincia che ha messo a disposizione i locali di proprietà siti in città alla Via XXV Luglio nell’ambito di un complesso che insiste nei pressi della Stazione ferroviaria centrale, e che, oltre a destinazione d’uso ad uffici amministrativi, era stato a suo tempo anche attrezzato per un Centro di formazione. I locali, che si trovano al 1° piano dell’immobile, hanno una superficie complessiva di 350 metri quadri.

L’interlocuzione tra Asl e Provincia ha consentito, dunque, di accertare la idoneità di questi ambienti ad ospitare un Centro di formazione: la Provincia, in considerazione del fatto che l’Asl non persegue finalità di lucro, ma piuttosto obiettivi con alta finalità sociale, e cioè quello di favorire una adeguata formazione specialistica nel campo delle professioni sanitarie, e di contribuire alla lotta contro la disoccupazione, ha deciso di concedere all’Asl l’uso dei locali con un canone ricognitorio e con il pagamento delle sole utenze (acqua, luce, gas, etc.).

Il Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria, commentando l’intesa, ha dichiarato: «Sono ben lieto per l’efficace sinergia istituzionale, realizzata con l’Asl di Benevento. Essa, infatti, consente di rendere nuovamente funzionale ed utile una struttura di servizio del patrimonio immobiliare della Provincia che aveva subìto le conseguenze negative delle modifiche legislative inerente i Centri per l’Impiego. L’intesa, inoltre, consente al Sannio di poter contare su una nuova struttura di servizi superiori e di istruzione, ampliando la già prestigiosa offerta di studi universitari locale; consente ai giovani di vedere dischiusa un’occasione per l’ingresso nel mondo del lavoro in termini di elevata qualificazione professionale; offre al territorio stesso l’opportunità per nuove ed aggiuntive ricadute per i servizi connessi al funzionamento stesso dei Corsi. In definitiva, questa intesa rappresenta e testimonia la fiducia in una ripresa delle attività produttive e di servizio dopo il pesante freno imposto da un anno a questa parte dalla pandemia».

Il Direttore generale dell’Asl Benevento, Gennaro Volpe, ha dichiarato: «sono soddisfatto e grato per l’interesse e l’entusiasmo mostrato dalla Provincia nell’accogliere la nostra richiesta di collaborazione. I solidi rapporti di partnership interistituzionale favoriscono il potenziamento dei servizi e la valorizzazione del nostro territorio che, adesso più che mai, ha bisogno di impegno congiunto ed obiettivi condivisi».