Ecopunto rifiuti a San Vitale colmo di immondizia, è protesta La nota del Comitato Pantano - San Vitale che chiede ai vertici dell'Asia un immediato intervento

"E’ con vivo rammarico che il comitato Pantano - San Vitale esprime sdegno e rabbia nell’osservare l’ecopunto dei rifiuti trasformato in una discarica a cielo aperto". Così, in una nota, il comitato della zona residenziale a nord di Benevento accende nuovamente i riflettori sulla situazione che si è venuta a creare all'interno della nuova area creata per sversare i rifiuti. Area che appare colma di buste della spazzatura. "Il presidente dell’Asia, Donato Madaro con il responsabile Gino Mazza, durante lo spostamento dell’ecopunto da Pantano a San Vitale, avevano comunicato - ricordano dal Comitato - che il nuovo sito sarebbe stato un fiore all’occhiello da prendere come campione per altri siti, con tanto di telecamere ed illuminazione, tradendo tutte le aspettative e facendo sì che l’ecopunto sia diventato un completo squallore come da foto allegate. La situazione di abbandono e sporcizia presente rende problematico il conferimento dei rifiuti da parte dell’utenza, oltre alla puzza sgradevole che si sente attualmente".

Insomma una situazione igienico sanitaria che con l'arrivo della bella stagione potrebbe anche creare problemi per gli abitanti dell'estesa zona. Per questo motivo il comitato ritiene che "quanto decantato dai vertici dell’Azienda Asia non si sia avverato. Un flop sotto tutti i punti di vista, dalle telecamere, all'illuminazione, alla sicurezza sia a livello automobilistico, personale in quanto lo stesso non essendo illuminato genera timore nei cittadini costretti a depositare i rifiuti solo di giorno. Inoltre lamentiamo che con il perdurare di tale situazione la raccolta differenziata possa subire dei danni in termini di qualità provocando un abbassamento della percentuale virtuosa".