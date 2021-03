Terremoto, leggera scossa nel Sannio Magnitudo 2.6 a Morcone

Leggera scossa di terremoto nel Sannio. L'evento sismico è stato registrato dai sismografi dell'Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia nella zona di Morcone, ad una magnitudo di 2.6 alle 08:32 minuti e ad una profondità di 9 chilometri. L'evento tellurico è stato nitidamente avvertito dalla popolazione non solo a Morcone ma anche in alcuni centro limitrofi. Per fortuna, al momento non si segnalano danni a persone o cose.