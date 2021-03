Mastella: niente paura per i vaccini Il sindaco torna ad offrire disponibilità delle strutture per la campagna di immunizzazione

"Ho detto, a più riprese, di vaccinarsi e di non avere paura dei rischi sbagliati. Il rischio è il virus, non il vaccino; il tumore, non lo screening".

Così il sindaco di Benevento Clemente Mastella che prosegue: "La prevenzione vaccinaria, forse, è anche un fastidio e sta al virus come la cintura di sicurezza alla pericolosità degli incidenti stradali. Ora, vanno recuperate le dosi e la fiducia. E bisogna fare presto. Il Comune ha dichiarato la sua disponibilità ad offrire strutture che possano aiutare a fare presto. E si faccia presto per le categorie fragili e per gli anziani".