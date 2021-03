Covid, al San Pio altri due decessi Si tratta di due donne: una di 88 anni di Benevento, l'altra di 89 anni di Guardia Sanframondi

Bilancio pesante per questa domenica al San Pio. Tra le corsie dell'area covid si registrano altri due decessi. Si tratta di due donne, una di 88 anni di Benevento, l'altra di 89 anni di Guardia Sanframondi.

Due, anche, i dimessi e dunque il numero dei degenti nell'area covid scende a 84, di cui 62 sanniti.

Sette di loro hanno necessità delle cure del reparto di Terapia Intensiva, 13 sono in Pneumologia/Sub Intensiva, 22 i ricoverati in Malattie Infettive, 29 in Medicina Interna, 10 in Medicina d’Urgenza/Sub Intensiva Area Covid e tre nell’area isolamento Covid/Pronto Soccorso.

Intanto il “San Pio” comunica anche che sui 302 tamponi processati sono emersi 35 nuovi casi.