Mastella: «Sarebbe da scendere in piazza: grazie Benevento» «Grazie a Vigorito, Inzaghi e ai ragazzi: è una vittoria storica»

Anche Mastella esulta per l'impresa del Benevento allo Stadium di Torino e ringrazia gli artefici di una vittoria che resterà scolpita nella storia di una città, di una provincia e del calcio italiano. Così il primo cittadino sui social: «Giornata storica per il Benevento ed anche per la città ‘ . Mi spiace che non si possa scendere in piazza . Grazie Vigorito , grazie Inzaghi , grazie ragazzi , a nome della città»