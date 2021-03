Asl: 65 nuovi positivi al covid nel Sannio Rapporto tamponi/positivi al 10 per cento

Sessantacinque nuovi positivi nelle ultime ventiquattr'ore. E' il bilancio dell'Asl nel bollettino quotidiano diramato per ragguagliare a riguardo della situazione covid.

Un tasso tamponi/positivi di poco sotto il 10 per cento nel Sannio dunque, visto che i test analizzati erano 681. 8 le persone con sintomatologia rilevante, 57 gli asintomatici.

Si registrano anche 28 persone definitivamente guarite dal coronavirus in provincia di Benevento.