"Juve - Benevento? La vittoria della città" All'indomani della vittoria a Torino dei giallorossi l'entusiasmo dei sanniti e le speranze

“Nonna abbiamo vinto, abbiamo vinto. Vinto con la Juve”.... sembra quasi di immaginarle le urla di gioia dall'altra parte della cornetta telefonica. Una gioia troppo grande per non condividerla anche con la nonna, che sta a casa per la pandemia, che magari non ha seguito la partita ma che il giorno dopo racconta con entusiasmo e anche un pizzico d'orgoglio la telefonata dei nipotini al termine della partita con la Juventus. Il Benevento ha vinto conquistando punti preziosi, che riescono però ad andare però oltre la classifica. E all'indomani del successo sui campioni d'Italia in carica l'entusiasmo dei sanniti è ancora tangibile. Così in città non è difficile trovare qualche tifoso, ma anche la signora che ammette “non seguo il calcio, ma questa vittoria è la nostra rivincita”.

D'altronde il primo a scriverne ieri è stato proprio il sindaco Mastella: “E' una vittoria della città”. Un messaggio condiviso da tanti che a distanza hanno assaporato l'aria di festa degli spogliatoi giallorossi all'Allianz Stadium.

Così la vittoria del Benevento a Torino diventa anche l'occasione per andare oltre le difficoltà del momento, almeno per un giorno o forse più: “E' stata una bella parentesi in questo periodo grigio”, il commento di un cittadino.

Ed oggi c'è chi spera che il successo del Benevento possa andare anche al di là del rettangolo di gioco: “Speriamo che portino turisti, ne abbiamo bisogno. La nostra è una bella città ma ha bisogno di essere conosciuta e il calcio questo può farlo”.