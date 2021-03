Differenziata, Asia: Madaro incontra l'assessore Giorgione Confronto anche con la polizia municipale sul corretto conferimento dei rifiuti

"Questa mattina l'amministratore unico dell'Asia, Donato Madaro, ha incontrato l'assessore comunale all'Ambiente Gerardo Giorgione ed il comandante della Polizia municipale Fioravante Bosco per pianificare azioni comuni dirette a far sì che i cittadini conferiscano i rifiuti secondo le precise modalità previste dall'ordinanza sindacale numero 3 del 2020". A comunicarlo l'azienda che si occupa del servizio di raccolta dei rifiuti in città ed in merito viene precisato: "In base a questo documento ogni frazione va depositata in sacchetti specifici: in particolare per i rifiuti 'Indifferenziato' e 'Plastica e Metalli' occorre utilizzare sacchetti semitrasparenti ed evitare quelli di colore nero che non consentono agli operatori un controllo preliminare. La mancata osservanza della norma comporta l'applicazione di una sanzione. Asia, Comune di Benevento e Polizia municipale hanno convenuto di derogare in maniera provvisoria al regime sanzionatorio a partire da oggi e per i prossimi quindici giorni".

"Ci rendiamo conto - ha dichiarato l'assessore Giorgione - che i cittadini si siano trovati spaesati ed è per questo che per i prossimi 15 giorni abbiamo deciso di essere tolleranti e non applicare le sanzioni. Li invitiamo però a munirsi dei sacchetti richiesti poiché, terminato questo periodo in deroga, non saremo più tanto tolleranti. Non differenziare correttamente, infatti, significa maggiorare i costi del servizio per la collettività. Chiaramente daremo ampia pubblicità all'ordinanza, da questo momento in poi, per fare in modo che gli utenti possano essere messi nelle condizioni di differenziare al meglio".

"Negli ultimi tempi - ha spiegato l'amministratore unico Madaro - abbiamo riscontrato un peggioramento nella raccolta differenziata, soprattutto per i conferimenti di plastica e metalli. Nei sacchi neri si cela di tutto, il che determina un aggravio di costo per l'Azienda e, di conseguenza, per il cittadino. Per questo è molto importante che gli utenti che ancora non lo fanno si muniscano di buste semitrasparenti e differenzino correttamente per contenere la tariffa. Il sacchetto nero, infatti, viene declassato da differenziato ad indifferenziato, lasciato a terra e ritirato dopo 24/48 ore da un servizio aggiuntivo".

"Insieme all'Asia - ha aggiunto il comandante Bosco - condurremo gli accertamenti di rito affinché la disposizione sindacale venga rispettata. I controlli verranno effettuati per garantire la parte di utenza rispettosa delle norme che ha diritto a veder tutelati i propri interessi legittimi".