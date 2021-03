Paniere alimentare, boom di domande Ben 535 richieste a fronte dei 400 panieri disponibili

Si è conclusa la prima fase, accoglienza delle domande e colloquio del 5° Paniere alimentare, azione di prossimità che, l'Arcivescovo Felice Accrocca, attraverso l’Ufficio della Caritas Diocesana e in collaborazione con il comando provinciale di Benevento dell’Arma dei Carabinieri, ha messo in campo per contrastare lo stato di emergenza alimentare in cui si sono ritrovate tante famiglie del territorio della diocesi beneventana. Le domande ricevute agli sportelli del Centro di Ascolto della Caritas Diocesana, provenienti dai 72 comuni di Benevento ed Avellino dove si trovano le 116 parrocchie della nostra Arcidiocesi, sono state 535 (120 domande provenienti dai comuni delle province; 415 dal comune capoluogo) sui 400 panieri disponibili, stiamo cercando altre risorse economiche per aumentare almeno fino a 450 i panieri da distribuire nei giorni di Mercoledì, Giovedì e Venerdì Santo.

Le domande saranno oggetto di una valutazione, fatta dagli operatori preposti e volta alla costatazione dell’effettivo stato d’indigenza, coerenti al disciplinare del bando, coerenti con la finalità dello stesso e chi sarà valutato idoneo al beneficio verrà contattato telefonicamente e gli sarà comunicato il giorno e l’orario in cui dovrà ritirare il paniere presso la ex scuola allievi Carabinieri “F.Pepicelli” sita in Viale Atlantici 73. Per il ritiro del “paniere alimentare” dovrà essere esibito il documento d’identità del richiedente o delega con fotocopia della carta d’identità del richiedente allegata. Si ricorda che le richieste pervenute ed ammesse al beneficio saranno, successivamente, inviate:

All’autorità giudiziaria che verificherà la reale veridicità della dichiarazione con relativa sanzione prevista dal codice penale in caso di dichiarazione mendace previsto dagli art. 46 e 47 del D.P.R N° 445 DEL 28/12/2000;

Ai parroci e ai sindaci del comune di residenza di chi ha sottoscritto la domanda al fine di evitare il duplicare aiuti agli stessi nuclei familiari a discapito di chi o non ha potuto presentare la domanda o è stato escluso da questo turno di distribuzione;

Le domande ritenute idonee ma che verranno escluse per la scarsità delle risorse saranno comunque ammesse al ritiro di un Buono da utilizzare per il ritiro di generi alimentari di prima necessità e per l’igiene personale e della casa, presso il Market solidale “Mons. A. Mugione” della Caritas di Benevento sito in C.da Pezza Piana.

Anche questa 6ª distribuzione è stata possibile grazie alla generosità di tante aziende locali, singoli cittadini e dal contributo messo a disposizione della CEI attraverso i fondi 8x1000 interventi caritativi.