Covid. Contagi dipendenti Asia, Madaro: ora vaccinazioni Possibili rallentamenti per il servizio di raccolta dei rifiuti a Benevento

L'Asia annuncia che nell'ambito degli screening anticovid predisposti dal protocollo aziendale dieci operai sono risultati positivi su un totale di 145. Si tratta di casi che non sono correlati tra loro e per la maggior parte asintomatici. La campagna di prevenzione periodica che l'Azienda ha posto in essere e le rigide disposizioni precauzionali interne stanno consentendo di tenere sotto controllo il virus tra i dipendenti.

"Continuiamo a tenere l'attenzione alta - ha spiegato l'amministratore unico, Donato Madaro - attraverso l'adozione di screening periodici per tutelare la salute dei nostri dipendenti, delle loro famiglie e dei cittadini. Ci scusiamo con questi ultimi se, considerato il numero già ridotto dell'organico, il servizio nei prossimi giorni subisse qualche rallentamento. Cogliamo per rinnovare l'appello, già raccolto precedentemente dal Prefetto di Benevento, a sottoporre gli operai Asia a vaccinazione. I nostri uomini sono costantemente esposti al contagio, soprattutto quelli che provvedono al ritiro presso i domicili dei positivi al Covid: l'inoculazione dei vaccini è fondamentale anche per non creare intoppi allo svolgimento di un servizio che è essenziale".