Esercizi commerciali, comune riduce canone d'affitto L'iniziativa per i locali di proprietà dell'Ente, Mastella: "Speriamo possa essere d'esempio"

"La Giunta comunale ha deliberato la riduzione per 12 mesi del canone d’affitto per gli esercizi commerciali di proprietà del Comune per dare un sostegno concreto alle aziende commerciali che hanno dovuto sospendere o ridurre la propria attività a causa dell’emergenza Covid-19". Ad annunciarlo il sindaco Clemente Mastella al termina della riunione di giunta che si è svolta questa mattina.

"Una ventina i locali di proprietà comunale interessati dall’iniziativa - viene precisato dall'Ente - che si vedranno, dunque, esentati dal pagamento del 25% dei canoni d’affitto per l'anno 2021 o dallo scomputo dei canoni eventualmente già pagati".

“Considerato il perdurare del lockdown, disposto dal Governo per fermare il diffondersi dei contagi da coronavirus, è sembrato doveroso contribuire in questo modo nei confronti di quanti utilizzano spazi comunali. - dichiarato il sindaco Mastella - E ci auguriamo, ora, che la nostra azione possa essere presa d’esempio anche da altri e che possano andare incontro alle difficoltà che, oggi, molte attività si trovano a dover affrontare”.